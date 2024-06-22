Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde çocukların tartışmasına ailelerin de karışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 hayatını kaybetti.

Olay, Ömer Halisdemir Mahallesi Mert Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olaya ailelerin de karışması sonucu kavga büyüdü, 37 yaşındaki E.O. yanında getirdiği bıçakla Hacı Çelik’i kalbinden bıçakladı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hacı Çelik, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edilen Hacı Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı E.O. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayın büyümemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kapaklı’da müteahhitlik yapıyordu

Olayda hayatını kaybeden Hacı Çelik’in Kapaklı ilçesinde inşaat ve müteahhitlik işleri yaptığı öğrenilirken, diğer ailenin ise depremden sonra Kapaklı’ya göç ettikleri öğrenildi.