Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaz sezonunun gelmesiyle başlayan Sinema Günleri ilk filmi ile duygusal bir başlangıç yaptı.

Osmaneli’nde her yaz ’Yaz Akşamları Etkinlikleri’ kapsamında ’Sinema Günleri’ düzenlenirken, bu yıl açılış ’Atatürk’ filmi ile oldu. Belediye Başkanı Bekir Torun, binlerce vatandaşı tek bir çatı altında kültür ve sinemayla buluşturmanın önemine değinerek, "Yapılan bu etkinlik aslında sadece bir film izletmek değil. Binlerce vatandaşımız burada kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerde de bulunuyor. Bu imkan açısından da güzel değerlendirilen bir durum. Bizler bunu devam ettireceğiz ve yine her zaman olduğu gibi her hafta buluşarak yeni filmler izleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.