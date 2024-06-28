Tekirdağ Kapaklı’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir av bayiinde meydana geldi. Kapaklı genelinde yasadışı silah ticaretine yönelik yapılan saha çalışmaları ve alınan bilgiler sonucu ruhsatsız silah satışı yaptığı bilgisi edinilen E.K.’nin işyeri, ikameti ve arabasında arama yapıldı.

22 adet silah ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği, 3 adet kılıç, 116 adet oluklu mekanizmalı bıçak, 450 adet kurusıkı tabanca fişeği, 12 adet dolu fişek, 5 bin 120 adet av tüfeği fişeği ve 52 bin 150 TL nakit para ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda E.K. isimli şahıs gözaltına alınırken olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.