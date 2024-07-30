Bilecik’te son 5 yıldır görülmeyen sinekler bu yıl fazlasıyla görülürken, kapalı pazarda sinek yoğunluğu esnafı çileden çıkardı.

Bilecik’te son günlerde gündüzleri karasinek, geceleri sivrisinekler vatandaşları çileden çıkarıyor. Bunun son örneği her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesine kurulan kapalı pazarda yaşandı. Pazar alanı adeta sinek istilasına uğrarken, pazarcılar ve vatandaşlar bu duruma tepki gösterdiler. Bir mısır tezgâhındaki mısırların üzerinde onlarca sineği gören bir vatandaş, belediyenin gerektiği kadar ilaçlama yapmadığı ve TOKİ bölgesin de haftada bir geldiğini söyledi.

Vatandaşlar kent merkezindeki mahallelere her sabah ve akşam ilaçlama yapılması gerektiğini söyleyerek, haftada 2 kere ilaçlama yapılmasına tepki gösterdiler.