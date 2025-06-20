2025 yılının Ocak-Mayıs dönemine ait şirket verilerine göre, kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 oranında düşerek 44 bin 896’ya geriledi. Bu düşüş, yalnızca Mayıs ayında yüzde 13 olarak kaydedildi. Öte yandan, aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 12 artarak 11 bin 108’e ulaştı; Mayıs ayında ise kapanan şirketlerdeki artış oranı yüzde 5,9 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) yayımladığı istatistiklere göre, 2025’in ilk beş ayında kurulan kooperatif sayısı yüzde 26,7 azalışla 853’e gerilerken, gerçek kişi ticari işletmelerde yüzde 16,1’lik artışla 7 bin 137 yeni işletme faaliyete geçti.

Kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,1 artarak 332’ye çıkarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,5 oranında azalarak 6 bin 774 olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında ise kurulan şirket sayısı yüzde 13 azalarak 10 bin 72’ye, kooperatif sayısı yüzde 32.5 azalarak 283’e inerken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12.3’lük artışla 1250’ye çıktı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5.9 artarak 2 bin 759’a, kooperatif sayısı yüzde 23.3 artarak 60’a çıktı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 8.7 azalarak 1114’e geriledi.