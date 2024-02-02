Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda yapılan kaçakçılık operasyonunda aralarında 4 gümrük personelinin bulunduğu toplam 7 şüpheli tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda kaçak olarak ülkeye alkolü içecek, akaryakıt ve tütün ürünlerinin sokmak isteyen 4 gümrük muhafaza personelinin, 1 gümrük ticaret işletmeleri (GTİ) çalışanı ile 2 tır şoförü yakalandı.

Operasyonda GTİ çalışanı U.G. ve tır şoförleri B.Y., S.Y. ile gümrük personelleri Y.D., Y.G., M.E. ve A.A.A gözaltına alındı. Ayrıca, gümrük personellerinin göz yumarak X-ray taraması yaptığı işbirlikçi tırların yurda girişini sağladığı operasyon devamında bir araçta yapılan aramada 10 bin adet elektronik sigara ele geçirildi.

Edirne Adliyesi’ne sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.