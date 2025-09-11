Basit usulde vergilendirmenin ekonomik ve toplumsal istikrarın teminatı olduğunu vurgulayan Palandöken, büyükşehirlerde uygulanacak geçişin en az 3 yıl ertelenmesini, dijitalleşme sürecinde esnafa gerekli desteklerin sağlanmasını ve altyapı hazırlandıktan sonra bu adımların atılmasını talep ettiklerini belirtti.

Palandöken, gerçek usulde ver­gilendirmeyle e-fatura, e-defter gibi uygulamaların zorunlu ha­le geleceğine işaret ederek,”Es­nafımızın büyük kısmı henüz bu altyapıya erişemedi. Özellikle yaşı ilerlemiş veya dijital okur­yazarlığı olmayan esnafımız açı­sından bu süreç büyük bir uyum sorunu yaratacak.” değerlendir­mesinde bulundu.