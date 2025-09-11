Basit usulde vergilendirmenin ekonomik ve toplumsal istikrarın teminatı olduğunu vurgulayan Palandöken, büyükşehirlerde uygulanacak geçişin en az 3 yıl ertelenmesini, dijitalleşme sürecinde esnafa gerekli desteklerin sağlanmasını ve altyapı hazırlandıktan sonra bu adımların atılmasını talep ettiklerini belirtti.
Palandöken, gerçek usulde vergilendirmeyle e-fatura, e-defter gibi uygulamaların zorunlu hale geleceğine işaret ederek,”Esnafımızın büyük kısmı henüz bu altyapıya erişemedi. Özellikle yaşı ilerlemiş veya dijital okuryazarlığı olmayan esnafımız açısından bu süreç büyük bir uyum sorunu yaratacak.” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: DÜNYA GAZETESİ