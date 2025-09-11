Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Arslan için düzenlenen cenaze töreninde aile üyeleri ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Kadınların omuzlarında taşınan tabut, "Kadın cinayetleri son bulsun" çağrılarını bir kez daha gündeme getirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Ankara'da meydana gelmişti. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmaya giden Barış Arslan ve babası Kudret Arslan, Başak Arslan ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma nedeniyle kayınpeder Kudret Arslan, gelinini defalarca bıçakladı. Ağır yaralı halde dışarıya kaçan Başak Gürkan Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından boynundan yeniden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Cinayet sonrası Kudret Arslan ve oğlu Barış Arslan gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Hayatının kaybeden Başak Gürkan Arslan'ın cenazesi, memleketi Bursa'ya gönderildi. Mudanya ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından helallik alınırken, son yolculuğunda Arslan'ın tabutunu kadınlar taşıdı.