İki ilde okulların tatil edildiği paylaşıldı. Türkiye yakın zamanda kara kışa tamamen teslim olacak. Sıcakların hafta sonu ile beraber yeniden düşmesiyle gün yüzüne çıkan karla karışık yağmur manzaraları ülkenin farklı bölgelerinde etkisini göstermeye başladı.

Vatandaş Yeni Haftaya Kar Manzarası ile Uyandı!

Şehrin özellikle yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışları yeni haftada kartpostallık manzaralar oluşturdu. Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar artık yerini soğuk havalara bıraktı. Kar ve fırtınanın yoğun olarak hissedileceği yeni haftanın ilk günü okulların tatil edildiğine yönelik ilk paylaşımlar gelmeye başladı.

O illerde Okullar Tatil Edildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aktarılan son dakika haberine göre Iğdır ve Ağrı illerinin bazı ilçelerinde ve köy okullarında okulların bir gün arayla tatil edildiği bilgisine yer verildi. İlk ve orta dereceli okullarda eğitime verilen aranın ardından gözler diğer illere çevrildi.