Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk hava ve kar yağışı, birçok kişinin aklına ‘Mikroplar kırılır mı, hastalıklar azalır mı?’ Sorularını getiriyor. Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kar yağışı ve soğuk havanın, bazı mikropların yayılmasını yavaşlatabileceğini ancak tamamen ortadan kaldırmayacağına dikkat çeken Uzm. Dr. Yılmaz, "Özellikle kış aylarında artış gösteren grip, nezle ve Covid-19 gibi solunum yolu hastalıklarına neden olan virüsler, soğuk havada daha uzun süre canlı kalabilir. Ancak dış ortamda, açık havada bulunan bazı bakteri ve virüsler, düşük sıcaklıklarda etkisiz hale gelebilir" diye konuştu.

"Virüslerin artmasının sebebi kapalı ortamlarda daha sık vakit geçirmek"

Kış aylarında hastalıkların artmasının nedeninin aslında soğuk havanın olmadığını, kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yılmaz, "Kış aylarında insanlar daha çok kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlarda bulunuyor. Bu da virüslerin ve bakterilerin yayılmasını kolaylaştırıyor. Kar yağışı ve soğuk hava tek başına mikropları öldürmez, ancak açık havada bulaş riskini azaltabilir" ifadelerine yer verdi.

"Grip virüsü soğuk havalarda daha dayanıklı hale geliyor"

Özellikle influenza (grip) virüsünün düşük sıcaklıklarda daha dayanıklı hale geldiğine değinen Uzm. Dr. Yılmaz, "Soğuk havada burun mukozamız kurur ve bağışıklık sistemimiz zayıflayabilir. Bu durum, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırır" şeklinde konuştu.

"Bağışıklığı güçlendirmek önemli"

Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz, hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğine dikkat çekerek, "Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli uyku ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca kapalı ortamların sık sık havalandırılması ve kalabalık alanlardan mümkün olduğunca kaçınılması da önemlidir. Sonuç olarak, kar yağışının mikropları tamamen öldürdüğüne dair yaygın inanış doğru değil. Ancak açık havada vakit geçirmek ve hijyen kurallarına dikkat etmek, hastalıklardan korunmada önemli bir rol oynar" açıklamasında bulundu.