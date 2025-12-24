Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Sakarya BB Pro Team, 2026 sezonu öncesinde yeni sporcu kadrosunu ve teknik ekibini kamuoyuna duyurdu.

UCI Dünya Kupası etaplarında Türkiye'yi temsil edecek olan Sakarya ekibi, yeni sezon öncesi kadrosunda önemli takviyeler yaptı. Milli sporcular Zeki Kaygısız, Furkan Akçam ve Enis Asaf Şanlı ana kadrodaki yerini korurken, altyapıdan yetişen genç yetenek İrem Duman A Takım'a yükseldi.

Takımın uluslararası arenadaki en dikkat çeken transferi ise Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonu Ukraynalı Mariia Sukhopalova oldu. Dünya şampiyonu sporcunun katılımıyla takımın yeni sezondaki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Sakarya ekibinin teknik kadrosunda da önemli bir değişime gidildi. Başantrenörlük görevine kulübün eski sporcusu olan Azerbaycanlı olimpik bisikletçi Elçin Asadov getirildi. Takımın teknik antrenörlük görevini ise Türkiye'nin dağ bisikleti branşındaki tek olimpik sporcusu unvanına sahip Bilal Akgül üstlendi.