Karacabey Belediyesi, mahallelerde yürüttüğü parke taşı döşeme çalışmaları titizlikle sürdürüyor.

Karacabey’in her açıdan daha yaşanılabilir ve daha modern bir kent haline gelmesi için 24 saat çalışan Karacabey Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerdeki parke taşı çalışmalarına da tam gaz devam ediyor. Devam eden çalışmalar neticesinde, kırsalda Kıranlar ve Şahinköy mahalleleri, merkezde ise Kaymakamlık çevresi ve Esentepe mahallesinde parke taşı çalışmalarının tamamlandığı duyurulurken, Gazi mahallesinde ise tamirat gerektiren kaldırımlar onarıldı.

Öte yandan ekipler, şehir içi ve kırsal mahallelerde daha önce döşenen parke taşlarıyla ilgili tamir ve düzenleme çalışmalarını da yürüterek, bozulan alanlarda tadilat çalışmalarını da düzenli olarak sürdürüyor. Çalışmaları bizzat yerinde takip eden Belediye Başkanı Ali Özkan da çalışmalar hakkında hem mahalle sakinleri hem de muhtarlarla istişare etti. Mahalle sakinleri, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, katkılarından dolayı Başkan Özkan’a teşekkürlerini de iletti.

Her yönüyle daha yaşanılabilir ve modern bir kent hedefiyle ilçe halkının yaşam standartlarını güzelleştirmek adına yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.