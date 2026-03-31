Bursa Başsavcısı Mustafa Çelenk, 1972 yılında Ordu’nun Gölköy ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gököy’de tamamladıktan sonra liseyi Ulubey’de okudu.

Başarılı eğitim hayatının ardından İstanbul Hukuk Fakültesi’ni kazandı. 1997 yılında üniversiteden mezun oldu. Hukukçuluk kariyeri 2001 Ocak Ayı’nda meslek kurası ile Diyarbakır Merkez Cumhuriyet Savcılığına atanmasıyla başladı.

Sırasıyla 2004 yılında Sivas Divriği, 2006 yılında Kastamonu Tosya, 2008 yılında Bitlis Merkez, 2010 yılında Tokat Merkez, 2013’te Bucak Cumhuriyet Başsavcısı, 2014’te Tarsus’ta görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk 2016 yılında Rize Başsavcısı olarak atandı. Sonrasında İnegöl’de yaklaşık bir yıl Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Mustafa Çelenk, 2017 yılında Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliğine, 2018 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Başarılı Başsavcı Mustafa Çelenk, 2021 yılı HSK Kararnamesi ile de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi. Daha sonra sırasıyla;

2021- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2025 yılında Bursa Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

İnegöl’de görev yaptığı dönemde Fethi Vacip olayının üzerine giden Mustafa Çelenk, çok sayıda iş adamını gözaltına almasıyla dikkat çekmişti.

Adalet Bakanlığı’nın en çok güvendiği isimlerden biri olmayı başaran Başsavcı Mustafa Çelenk, cesur ve korkusuz bir hukuk adamı olarak tanınıyor.

