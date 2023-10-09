Karacabey Belediyesi’nin sosyal belediyecilik çerçevesinde ihtiyaç sahipleri için Bursa’ya gerçekleştirdiği ücretsiz otobüs hizmeti hız kesmeden devam ederken, bu kez öğrenciler için de her sabah üniversiteye servis hizmeti başlatıldı.

Karacabey Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar ile tedavi amacıyla Bursa’ya giden hasta ve yakınlarına yönelik gerçekleştirdiği bu hizmeti, eğitim öğretim döneminde öğrenciler için de devreye aldı. Karacabey Belediyesi, uygulamaya aldığı hizmet ile öğrencileri hafta içi her sabah üniversiteye götürüyor, akşamüstü de geri getiriyor. Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün tespitleri sonrası sunulan bu hizmetten üniversite öğrencileri de belediyeye yapacakları müracaat sonrasında ücretsiz faydalanabilecekler. İhtiyaç sahiplerinin kullanımı için sunulan hizmet, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Göreve geldiğimiz günden beri her yıl devam ettirdiğimiz ve üzerinde titizlikle durduğumuz bir uygulama bu. Her sabah belediye otobüsümüz, Cumhuriyet Alanından Bursa’ya vatandaşlarımız için hareket ediyor. Dar gelirli ailelerin ve ihtiyaç sahiplerinin tedavi, eğitim ve benzeri hedeflerle bu otobüslerimizden ücretsiz faydalanması sağlanıyor. Bununla ilgili belediyemizin giriş katındaki beyaz masalara yapılan başvurular ekiplerimizce incelenerek, kişilerin böyle bir yardıma ihtiyacı olup olmadığı tespit ediliyor. Ve başvurular neticesinde bu hizmete gerçekten ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler, araçlardan ücretsiz şekilde faydalanabiliyor’’dedi.

Öte yandan, bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler, öğrenci belgeleri veya hastane kağıtları ile gelip beyaz masalara başvurmaları gerekiyor.