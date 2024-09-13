İŞÇİ KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -KARACABEY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KARACABEY DEVLET HASTANESİ 6 KISIM 65 KALEM SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFET ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1184460

1-İdarenin a) Adı : DEVLET HASTANESİ -KARACABEY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Mecidiye mah. şifa sok. no:2 çanakkale yolu üzeri 16700 KARACABEY/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 2246761092 - 2246761101 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : KARACABEY DEVLET HASTANESİ 6 KISIM 65 KALEM SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFET ALIMI İHALESİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KISIM 65 KALEM SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BURSA KARACABEY DEVLET HASTANESİ AYNİYAT DEPO ç) Süresi/teslim tarihi : -Sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş günü sözleşme süresi başlar ve sözleşmenin süresi 31 Aralık 2024 tarihini geçemez. -Sağlık tesisinin yazılı talebi / Siparişi (Faks, Posta, E- Mail, EKAP, KEP vb.) doğrultusunda en geç 45 (kırk beş) takvim günü içinde tek partide teslimat yapılacaktır. -İşe başlama tarihinden itibaren, Yüklenici tarafından beden ölçüleri alınacaktır. Beden ölçüleri alınırken kişilerin isimleri ve imzaları tutanak ( en az iki nüsha hazırlanıp bir adet ilgili depoya teslim edilecek ) altına alınacaktır.. Tüm ürünlerin ölçüsü/numarası belli olduktan sonra Yüklenici 'ye sipariş çekilecektir. -Yüklenici, personelin isimlerine göre personele özel (Ad ve Soyad belirtilerek) ambalaj hazırlayacaktır. -Mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00 arası ) malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.09.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BURSA KARACABEY DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

-İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısında belirtilmeyen durumlarda, Teknik Şartname hükümleri uygulanacaktır. -Numunelerin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.