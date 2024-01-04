Türkiye’de tarım ve hayvancılık denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden olan Karacabey’de, tarıma dayalı sanayinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Başkan Ali Özkan, ilçede 3T vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmaların ve yatırımların meyvesini son yıllarda aldıklarını belirterek, Karacabey’in özellikle tohumculuk sektöründe de merkez haline gelmeye başladığını söyledi. Başkan Ali Özkan bu kapsamda, ilçede yatırım yapan tohumculuk firması yetkilileri ile bir araya geldi. Özkan, Japonlar tarafından ilçeye kurulan Takii Seed Tohumculuk firmasının Karacabey Şube Müdürü Sadettin Tezyener, CMC Tohumculuk Celalettin Öztürk ve Muhammed Cabbaroğlu ve May Tohumculuk adına Metin Şahin ile tarımsal yatırımlarla alakalı verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

“Karacabey’imiz tohumculuğun da odak noktası olacak dedik ve girişimlerimizle birlikte CMC, Rayel ve Takii tohum firmaları Karacabey’imizde üretime başladı” diyen Başkan Ali Özkan şu cümleleri kurdu;

“İnşallah en kısa zamanda MAY Tohumculuk da Karacabey’de bir fabrika inşaatına başlayacak. Yine bu adını saydığımız firmalar da yatırımlarını çoğaltacak. Salçalık domates, dondurulmuş gıda konusunda yatırımlar bölgemizde faaliyete geçecek. Şu anda inşaatı başlayan bir patates, cips fabrikasında 400 kardeşimiz 12 ay boyunca inşallah çalışacak ve alternatif ürünler gündeme gelecek.”

Alternatif tarım ürünlerinin de üreticiye iyi bir seçenek olduğunu belirten Özkan, tarım ve üretime dayalı tüm çalışmalarda hem sanayiciye hem de üreticiye her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerinisöyledi.

Başkan Ali Özkan, bu tarz yatırımcılarla sürekli dirsek temasında olduklarını ve hem üreticiye hem sanayiciye katkı sağlayan ve bunların sonucunda hem yerel hem bölgesel kalkınmaya ve milli ekonomiye katma değer üreten bir şehir olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Özkan, ilçede son olarak geçtiğimiz yıl açılan Japon Takii Seed tohum firmasının 60 bin m2 alanda faaliyete başladığını ve henüz 1 yıl doldurmadan şu anda Bursa genelinde 400 üretici ile sözleşmeli tarım yapıldığını belirtti.

Takii Seed Tohumculuk firmasının Fabrika Müdürü Tezyener de görüşmede 10 yıl içerisinde 400 bin m2 kapalı alanda olmak üzere ve bunun yanında da 3 bin 500 dekar açık alanda sebze ve çiçek tohum üretiminin yapılmasını planladıklarını belirterek, 10 yılın sonunda binden fazla üretici ile sözleşmeli tarım yapacaklarının altını çizdi. Tezyener ayrıca verilen desteklerden dolayı Özkan’a teşekkürlerini iletti.