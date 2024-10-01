Karacabey Belediyesi, ilçe genelinde tadilat ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Peyzaj çalışmaları ile şehre modern bir görünüm katan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Kültür Parkı içerisinde yeni yapılan Kültür Merkezi çevresinde çalışmalarını gerçekleştirirken Fen İşleri Müdürlüğü ise bordür, parke taş, asfalt ve tadilat çalışmalarına devam ediyor.

Karacabey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sosyal yaşam alanlarında yapılan çevre düzenlemeleri ile ilçenin görünümünü güzelleştirmeye devam ediyor. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, vatandaşların kullanımına sunulan sosyal alanların daha da iyileştirilmesi için Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen peyzaj düzenlemesi, Atatürk Kültür Parkı’ndaki oyun grubunun bakım, onarım ve boyama işlemleri ile park alanlarındaki çöp kovalarının boyanması ve dezenfekte edilmesi gibi çalışmalarla halkın hayat kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Tüm bunlar olurken alt ve üst yapı çalışmalarında da Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin sahada olduğunu vurgulayan Karabatı, merkez ve kırsal mahallelerdeki yol çalışmaları başta olmak üzere tarım arazisi yolları, kaldırım ve parke taş çalışmaları ile okullardaki düzenlemelerin de sürdüğünü belirtti. İstiklal Ortaokulu ile 14 Eylül Ortaokulu bahçesinde, gelen talepler doğrultusunda parke taş ve kaldırım çalışmalarının ekiplerce tamamlandığını belirten Başkan Karabatı, “Taşlık ve Sultaniye Mahallesi’nde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Akhisar, Seyran, Canbaz ve Uluabat’da parke taş çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezindeki parke taş ve beton kaldırım tamiratlarımız da sürüyor. 14 Eylül Ortaokulu bahçesinde ve Halk Eğitim Merkezinden gelen tadilat talepleri gündemdeki işlerimiz arasında” dedi.