Bursa’nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 4 adet tabanca ele geçirildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karacabey’in Hamidiye Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenlendi. N.K. (42) adlı şahsın evine düzenlenen operasyonda arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 4 adet tabanca ve 273 adet fişek ele geçirildi.

N.K. adlı şahsın emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.