Sporun ve sporcunun kenti Karacabey’de yepyeni bir festival hayata geçiyor.

Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Gençlik ve Spor Festivali, 3 gün boyunca Karaca Park tesislerinde gerçekleşecek. 9-11 Haziran tarihleri arasında ödüllü spor müsabakalarından müzik yarışmasına, çocuklar için çeşitli animasyon gösterilerinden uçurtma şenliğine kadar onlarca dalda oluşturulan festival binlerce Karacabeyliyi bekliyor. Festivalde ayrıca Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Manuş Baba’nın halk konseri de gerçekleştirilecek.

Karacabey Belediyesi, bu yıl 300 dönüm arazi üzerine kurulu Karaca Park tesislerinde 9-10-11 Haziran tarihlerinde oldukça geniş bir festivalle kapılarını ziyaretçilere açacak. Festival çerçevesinde ilk etkinlik 9 Haziran Cuma günü ilkokul öğrencileri için Karacabey Belediyesi Spor Tesislerinde çocukların faydalanabilecekleri imkanlar ve spor antrenörleri ile yüzlerce çocuğa tanıtımlar yapılacak.

10 Haziran Cumartesi günü ise tesisteki spor alanlarında gün boyu sürecek ödüllü müsabakalar gerçekleşecek. Gündüz saat 10.00 itibariyle başlayacak müsabakalarda, Karacabey Belediyesi Hizmet Masalarına kaydını yaptıran sporseverler sokak basketbolu, sokak voleybolu, ayak tenisi ve bocce dallarında müsabakalar gerçekleştirecek. Bunun yanında geleneksel okçuluk turnuvası da Karacabey Belediyesi Uluabatlı Hasan Okçuluk Merkezinde izlenebilecek.

Yine 10 Haziran Cumartesi saat 19.30’da ise yine festival çerçevesinde liseler arasında gerçekleşecek müzik yarışmasının final bölümü halka açık yapılacak olup, yarışma bitiminin ardından saat 21.00’de pop müziğin sevilen isimlerinden Manuş Baba halk konserinde Karacabeylilerle buluşacak.

Festivalin son günü olan 11 Haziran Pazar günü ise gün boyu uçurtma şenliği ile binlerce uçurtma dağıtılacak ve aileler bir yandan piknik yapacak, bir yandan da uçurtmalarını göğe yükseltecek. Aynı gün içerisinde geleneksel sokak oyunları usta öğreticiler tarafından çocuklarla ücretsiz oynanacak olup, müsabakaların ödül töreni ve gösteri maçları ise saat 16.00’da sergilenecek.

Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı;

“Bilindiği üzere 300 dönüm bir arazi üzerine içerisinde birçok kompleksi barındıran bir parkın inşasını tamamladık. Spor komplekslerinin yanında çeşitli sosyal alanlarla Karacabey’e yeni bir cazibe merkezi kazandırmış olmanın yanında, gençlere yönelik de pek çok faydalı imkan sunduk. Bizler hem bir yandan bu çalışmalarımızı halka tanıtmak hem de bir festival ile 7’den 70’e herkesi festivale dahil etmek için ödüllü yarışmalar ve ücretsiz etkinliklerle, dolu dolu 3 günlük bir program hazırladık. Sokak basketbolu, sokak voleybolu, ayak tenisi ve bocce müsabakalarına ücretsiz katılım sağlıyoruz. Bunun yanında okçuluk müsabakaları da yine aynı gün meraklı sporseverler tarafından izlenebilecek. Müsabakalara kayıtlar hala devam ediyor. Karacabey Belediyesi giriş katındaki hizmet masalarından dileyen sporseverler kayıt yaptırıp müsabakalara çıkmaya hak kazanabilir. Hem katılımcı olarak hem de seyirci olarak ben tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davetediyorum.”