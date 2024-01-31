Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Polis ekipleri bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.C. (46)’yi takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fizikî takip sonucunda yakalanan şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramada satışa hazır 250 gram bonzai ve 1 gram methamfetaminin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan K.C. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Ayrıca, tutuklanan K.C nin kızının da geçtiğimiz aralık ayında polisin yapmış olduğu narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ticaretinden yakalandığı ve halen cezaevinde olduğu öğrenildi.