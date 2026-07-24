İnegöl mobilyasının yıllardır Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Talha Temur Han, son yıllarda sektörün yüksek faiz, artan üretim maliyetleri, finansmana erişim sıkıntıları, küresel ekonomik belirsizlikler ve daralan piyasa koşulları nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Sadece ekonomik şartları konuşmanın yeterli olmadığını ifade eden Han, sektörün kendi eksiklerini de görmesi gerektiğini belirterek, üretimde verimlilik, teknoloji kullanımı, tasarım, markalaşma ve kalite standartlarının artırılmasının artık kaçınılmaz hale geldiğini dile getirdi.

"SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZMELİYİZ"

İnegöl'de faaliyet gösteren üreticilerin rekabet koşullarının değiştiğine dikkat çeken Han, farklı şehirlerden gelen firmaların da İnegöl'de mağaza açmasının rekabeti artırdığını ifade etti.

Çözümün başkalarını suçlamak olmadığını vurgulayan Han, asıl hedefin İnegöl Mobilyası markasının kalitesini ve güvenilirliğini daha da yukarı taşımak olması gerektiğini söyledi.

Talha Temur Han, özellikle son yıllarda bazı firmalarda yaşanan ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası hizmet sorunlarının tüm sektörün marka değerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Bir müşterinin yaşadığı olumsuz deneyim yalnızca ilgili firmayı değil, İnegöl Mobilyası markasının tamamını etkiliyor. Müşterinin güveni hepimizin ortak değeridir." dedi.

ÇALIŞTAY ÖNERİSİ

Sektörün ortak akılla hareket etmesi gerektiğini ifade eden Han, üreticilerden meslek odalarına, Ticaret ve Sanayi Odası'ndan belediyeye, sivil toplum kuruluşlarından siyasilere kadar tüm paydaşların katılacağı kapsamlı bir İnegöl Mobilyası Çalıştayı düzenlenmesini önerdi.

Çalıştayda üretim verimliliği, markalaşma, ihracat, dijital pazarlama, kalite standartları, satış sonrası hizmetler ve ortak tanıtım stratejilerinin ele alınmasını isteyen Han, toplantının sonunda uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulması gerektiğini kaydetti.

"ÖNCE İNEGÖL MOBİLYASI"

İnegöl mobilyasının geleceği için ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Talha Temur Han, tanıtım bütçelerinin ve güçlerinin birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öncelikle sektörün kendi eksiklerini gidermesi gerektiğini dile getiren Han, daha sonra devlet nezdinde teşvikler, vergi avantajları ve finansmana erişim konusunda ortak taleplerle hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

"Artık kendi firmamızın ya da kendi mağazamızın tanıtımından daha büyük düşünmek zorundayız" diyen Han, şu çağrıda bulundu:

"Önce İnegöl Mobilyası. Türkiye'ye ve dünyaya 'Benim firmam' diyerek değil, 'Biz İnegöl Mobilyasıyız' diyerek seslenmeliyiz. Birbirimizle değil, dünya ile rekabet etmeliyiz."

Han, İnegöl Mobilyası'nın yalnızca bir sektör değil, şehrin ekonomisi, istihdamı ve dünyaya açılan en önemli markalarından biri olduğunu belirterek, tüm sektör temsilcilerini ortak akıl etrafında buluşmaya davet etti.