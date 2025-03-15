Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Karagöllü Mahallesi oldu. Bugüne kadar Derince ve Karagöllü’de yapılan çalışmaları anlatan Büyükakın, bölgenin gelişimine yönelik önemli adımlar attıklarını vurguladı. Karagöllü için önemli bir gelişmeyi paylaşan Başkanı Büyükakın, "Sizlerin hizmetinde olmaya, bu topraklara hak ettiği değeri vermeye devam edeceğiz. Karagöllü’ye doğalgaz geliyor. Bunun için onay alındı, gerekli adımları atıyoruz. Bu kapsamda 15.105 metre doğalgaz hattı döşenecek. Çalköy, Bıçaklar ve Demirciler mevkii de doğalgaz hizmetinden faydalanacak. Bu süreçte ilgili doğalgaz şirketinden zemin tahrip bedeli alınmayacak. Ayrıca doğalgaz kazıları sonrası yolların üstyapı düzenlemelerini büyükşehir belediyesi olarak biz yapacağız. Dolgu malzemesini ise kendi ocaklarımızdan temin ederek süreci hızlandıracağız. Amacımız, doğalgaz çalışmalarının hızlı, güvenli ve en az mağduriyetle tamamlanması" dedi.

Karagöllü Mahallesi’ne hizmet

Karagöllü Mahallesi’ni doğalgaz ile buluşturacak olan büyükşehir, daha önce de yaptığı hizmetlerle vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürmesini sağladı. Karagöllü’ye 100 tonluk su deposu yapan büyükşehir, 3 bin 700 metre içme suyu hattını da yeniledi. Yine Demirciler ve Süver mevkiine 50 tonluk su deposu yapan ve 500 metre hat yenileyen ekipler, Kaynarca’da bulunan kaynak suyu için kaptaj çalışması yaparak köy deposuna bağlantısını sağladı. Büyükşehir, su taşkınları ve arazi koruma çalışmalarında da Karagöllü mahallesinde yatırımlarda bulundu. 13 km uzunluğunda V kanalı yaparak, tarım arazilerinin su baskınlarından korunmasını sağlayan büyükşehir, 15 kilometre uzunluğundaki arazi yollarını da stabilize ederek güçlendirildi. Büyükşehir, Koca Mezarlık ile Hayrettin Mezarlığı’nda da taş duvar çalışmaları yaptı. Ayrıca, mahallede elektrik altyapısını yenilemek ve enerji ihtiyacını karşılamak adına 6 kilometrelik SEDAŞ elektrik hattı çekildi ve 3 yeni trafo kuruldu. Böylece bölgeye daha kesintisiz ve güvenilir bir enerji akışı sağlandı. Karagöllü’de ulaşımı koaylaştırmak adına Büyükşehir öncülüğünde 15 kilometre uzunluğunda arazi yolları stabilize edilerek güçlendirildi. Yapılan bu çalışmalar köy içi arazi yollarının dayanıklılığını artırdı.