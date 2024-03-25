Ramazan’ın geleneksel eğlencesi haline gelen Karagöz ile Hacivat, çocukları kahkahaya boğarak bu yıl 11 ayın sultanı için Sakarya’da açılan Ramazan Sokağı’nın tadı, tuzu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı etkinlikleri Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Karagöz ve Hacivat canlı tiyatro gösterimi ile devam etti. Miniklerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği program sonunda sanatçıların performansı ayakta alkışlandı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama, “Ramazan ayının manevi havasını yaşatmak için geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en popüler türünü bugün hem yeni nesillere sunmak hem eski nesillere nostaljik bir Ramazan eğlencesi sunuyoruz. 7’den 70’e her kesime hitap eden birbirinden eğlenceli kültür etkinliklerimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” denildi.