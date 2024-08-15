Denizli’nin dünyaca ünlü termal turizm merkezi Karahayı’ın şifalı kırmızı suyu ve termal çamurunun insan sağlığı için faydaları saymakla bitmiyor.

Denizli’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’nde çıkan şifalı kırmızı su ve termal çamur, insan sağlı için çok faydalı olarak biliniyor.

Şifalı kırmızı su ile ünlü Karahayıt’ta çıkan termal çamurunda sağlık açısından birçok faydasının bulunduğuna dikkat çeken Kazım Akşan, “Karahayıt’ta, bölgemize gelen özellikle termal sudan yararlanmak isteyen hastalarımız için böyle bir tesiste hizmet veriyoruz. Tesisimizde misafirlerimiz termal sudan ve termal çamurdan istedikleri gibi faydalanabiliyorlar. Gelenler oldukça memnun. Bu çamurun özellikle eklem hastalıklarını, cilt hastalıklarını çok faydalı. Bu çamur ve bu termal su, şifalı sular özellikle cilt hastalıklarında çok faydalı, eklem hastalıklarında yine aynı şekilde, kireçlenmelerde çok başarılı yapılan tetkiklerde bunlar ön plana çıkmakta. Biz buraya Karahayıt’a Pamukkale’ye gelen bütün misafirlerimizi tesisimizi ziyaret etmelerini bekliyoruz. Bu güzel şifalı sulardan şifalı çamurlardan herkesin yararlanmasını istiyoruz. Herkese şifa olsun dileklerimizi sunuyoruz’ dedi

Faydası saymakla bitmiyor

Karahayıt’ın şifalı kırmızı suyu ve şifalı termal çamurunun faydalarının saymakla bitmeyeceğine dikkat çeken Akşan, “Şifalı kırmızı suyun termal çamuru, siyah noktaları yok ediyor. Romatizmal hastalıklar, eklem ağrıları bu konularda çok iyi. Çamur zaten başlı başına bir şifa kaynağı, ben bütün misafirlerimize buraya gelip bu üründen faydalanmalarını ve şifa bulmalarını temenni ediyorum” dedi.

Şifa yer altından kendiliğinden çıkıyor

Karahayıt’ta şifalı kırmızı suyun yaz, kış 87 derece ısıyla yer altından çıktığını anlatan Akşan, “Kırmızı suyun özelliği eklem, kalp damar, mide gibi birçok hastalığa iyi gelmektedir. Bu tür hastalıkları olan insanlarımızın burayı ziyaret etmelerini sulardan faydalanmasını istiyorum. Pamukkale de suyun içinde kalsiyum var, onun için beyazdır. Bizim suyumuzun içinde demir oksit var, onun için kırmızı akıyor. Pamukkale de ise suyun sıcaklığı 37 derecedir. Karahayıt’ta daha yüksektir su sıcaklığı her iki suda hemen hemen aynı hastalıklara iyi gelmektedir” diye konuştu.