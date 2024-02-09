Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce çalışmalara başladığı Karapürçek Hocaköy Mahallesi’nin grup yollarını yepyeni bir yüze kavuşturuyor. Bölgeye giderek çalışmaları bizzat yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vatandaşla buluştu. Yüce, “12 metrelik genişliğe caddemizde yaya yürüyüş yolu ve yağmur suyu hattı imalatını tamamladık. Son olarak sıcak asfaltını serip hizmete açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi program dahilinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına Karapürçek’te devam ediyor. Yol Bakım ve Asfalt Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Karapürçek ilçe ulaşımı için önem arz eden Hocaköy Mahallesi Karapürçek Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlıyor. Bölgenin ulaşım arteri bu çalışmayla birlikte değişiyor ve Hocaköy yepyeni bir yüze kavuşuyor. SASKİ marifetiyle imalatları gerçekleşen yağmur suyu hattı ile uzun yıllar boyunca sel ve taşkın riskleri ortadan kalktı. Yenilenen içme suyu hattı ile bölge halkı sorunsuz ve kaliteli içme suyuna kavuştu. Doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasıyla bölge halkı doğalgaz rahatlığına kavuşarak üst yapı çalışmalarına başlandı.

Altyapısı tamamlanan Karapürçek Caddesi’nde genişliği 3 metreyi bulan çift taraflı yaya yolu inşa edilerek vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesi sağlandı. 12 metre genişliğe, bin 100 metre uzunluğa sahip caddeye toplamda 3 bin 500 metre sıcak asfalt serimi gerçekleşti. Çizgi çalışmaları sonrasında yenileme işlemlerinin tamamlanacağı caddeyi vatandaşların hizmetine açılacak. Karapürçek Hocaköy Mahallesi’nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Ekrem Yüce, “Düşüncemiz, derdimiz, gayretimiz sadece şehrimize ve hemşerilerimize hizmettir. Bu düsturla şehrimizin 16 ilçesinde asfalt çalışmalarımızı program dahilinde sürdürdük. Bugünde program dahilinde Karapürçek ilçemizde Hocaköy Mahallemizin yağmursuyu, kanalizasyon altyapısı, kaldırımları ve sıcak asfaltıyla tamamen yeniliyoruz. Altyapısı tamamlanan ve sıcak asfalt çalışmalarında sona geldiğimiz caddemizi en kısa sürede ilçe halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.