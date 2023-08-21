Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Sanayi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - İş yerlerini ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Altay, Konya’nın en büyük gücünün birlik ve beraberlik duygusu olduğuna dikkati çekti.

Üretim ve istihdamla şehre destek sağlayan herkese teşekkür eden Başkan Altay, “Karatay Sanayi’mizde hemşehrilerimizi ve esnaflarımızı ziyaret ettik. Görüşemediğimiz arkadaşlarımıza da selam gönderdik. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.