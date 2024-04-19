Nilüfer Belediyespor Kulübü sporcuları, Kosova’da düzenlenen karate müsabakalarında elde ettiği başarılı mücadelelerin ardından 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Kosova’nın İstog Bölgesi’nde 14 Nisan 2024 tarihinde Uluslararası Karate Şampiyonası yapıldı. Nilüfer Belediyespor Kulübü de şampiyonaya 3 sporcu ile katıldı. Gerçekleştirilen müsabakalarda Nilüfer Belediye Spor Kulübü Sporcuları, Nisanur Çakır, Cemre Günaydın ve Deniz Durgut başarılı mücadeleler verdi. Zorlu müsabakaların ardından Nilüfer Belediyespor Kulübü sporcuları, 2 altın, 1 bronz madalya kazandı. Şampiyonanın sonunda düzenlenen seremonide madalyalarını alan sporcuların mutlulukları görülmeye değerdi.

Kaynak: BÜLTEN