Birbirinden ilginç ve renkli tasarımların yer aldığı Tiny Home Show ile Karavan Show Eurasia , sergilenen karavanların en ucuzu 250 bin liraya, en pahalısı ise 7 milyon liraya satılıyor.İSTANBUL (İGFA) - Fuarda, çekme karavanlardan motokaravanlara, 'camper' olarak bilinen dönüştürülmüş karavanlardan mini karavanlara kadar 400’ den farklı araç meraklıların beğenisine sunuluyor. Kamp ve doğa tutkunlarının her ihtiyacına cevap verecek karavanlar arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye’ de ilk ve tek olan “DJ Camper” oluyor. İçerisinde yer alan DJ ses sistemli kabini ile yolculukları eğlenceli bir ana dönüştüren bu karavan fuarda meraklıları tarafından yoğun ilgi ile inceleniyor.

ŞEVVAL SAM’IN PRENSESİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bir diğer dikkat çeken ürünler arasında ise; Ünlü sanatçı ve şarkıcı Şevval Sam’ın arkadaşından satın alıp bizzat yenilediği, evindeki koltukların kılıfını da bu yenileme sürecinde kullandığı karavanı “prenses” oluyor. Özel tasarıma sahip bu karavan rengarenk görünümü ile Karavan Show Eurasia’ da incelemeye sunuluyor.

TATİLLERİN YENİ MODASI: OFF-ROAD KARAVAN

Güçlendirilmiş çelik şase üzerine tamamı alüminyum gövde ile üretilmiş Türkiye’de ilk off-road aile karavanı da macera severlerin ilgi odağı oluyor. Tüm iklim ve arazi koşullarına uyum sağlayabilen off-road karavan, doğayı sınırsızca deneyimleme fırsatı sunuyor. Tatillerin yeni modası olan bu karavan, kamp ve spor aktivitelerini de bir araya getiriyor.