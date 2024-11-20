İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (KISMİ SÜRELİ OLARAK) HİZMETİ ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 14 Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri ile Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde İş ve Güvenliği Kısmi Süreli Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik olarak EKAP üzerinden sağlanacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1539299

1-İdarenin a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adres : 152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD. No:286 16330 DUAÇINARI YILDIRIM/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 2242816000 - 2242816083 ç) İhale belgelerinin görülebileceği ve e-imza yoluyla indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımının

a) Adı : Karayolları 14 Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri ile Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kısmi Süreli Hizmet Alımı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Merkez ve Bağlı İşyerleri ile Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri için 12 Ay Boyunca İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımının

ayrıntılı özellikleri EKAP'ta yer alan ihaleleri beyanı içinde bulunan idari şartlardaden oluşur. c) Yapılacağı/teslim edilecek yer : Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Merkez ve Bağlı İşyerleri ile Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri ç) Tarih/dönem : İşe başlama tarihi 01.01.2025 , bitiş bitiş tarihi 31.12.2025 d) İşe başlama tarihi : 01.01.2025

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saat : 11.12.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 152.Evler Mah. Ankara Yolu Cad.No:286 Duaçınarı-Yıldırım / BURSA (Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü)- İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve belirlenmiş belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde gerçekleştirilme süreçleri:

4.1.İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterli kriterler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgiler e-teklifleri kapsamında beyannamelerin verilmesi gerekmektedir.

4.1.1.3.Konuyu yerine getirmek için toplu zorunlu olan ve ilgili mevzuatta iş için özel olarak düzenlenmiş sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Entegratör Firma Sözleşmesi

4.1.2.Teklifin yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1.Tüzel'in; Şartların yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede kaydedilen teklif mektubu.

4.1.4.Şekil ve içerik İdari Şartnamede kaydedilen geçici teminat bilgileri.

4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, yasal kapasitesinin yarısından fazla hissine sahip arkadaşına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan kaydedildikten sonra düzenlenen ve düzenlendiği geriye doğru doğru son Bir sürekli olarak bu şartların korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken süreler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu taşımanın yapılması gerekenler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamındaki kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranında az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalelerde benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.OSGB Hizmet İşleri benzer iş olarak kabul edilmektedir.

5.Ekonomik açıdan alternatif teklifler sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm insanlara.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanlarını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik olarak hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarihi ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpışma sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifler birim fiyat şeklinde şeklinde belirlenir. İhale sonucunda, ihalenin açılması ile birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilir.

11.İstekliler tekliflerinin bedelini %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihleri ​​150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğerleri:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklif sınırı değerin altında kalan statülerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.