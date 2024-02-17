Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), ’Kardeşim Üşümesin’ projesi çerçevesinde Orhaneli ilçesi Demirci Mahallesi’nde bulunan Demirci İlkokulu’ndaki öğrencilere kışlık kıyafet dağıtıp, öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından kırsalda öğrenim gören öğrencilerin kışlık kıyafet ihtiyacının karşılanıp, etkinliklerle eğlenceli bir gün geçirmelerini hedeflemek amacıyla hayata geçirilen “Kardeşim Üşümesin” projesinin yeni durağı Orhaneli Demirci İlkokulu oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Topluluğu ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi öğrencilerinin de katıldığı programda yüz boyama ve dans gibi çeşitli etkinliklerle öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanırken, öğrencilere kışlık kıyafetlerde dağıtıldı. UEDAŞ tarafından 2013’te başlatılan “Kardeşim Üşümesin” projesi çerçevesinde her yıl bin öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapıldı. Projenin başladığı tarihten bugüne kadar 10 binin üzerinde öğrencinin kışlık giysi ihtiyacı giderildi.

Her yıl binlerce öğrenciye yardım eli uzatılan “Kardeşim Üşümesin” projesinin önemine dikkat çeken UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "2013 yılından bu yana sürdürdüğümüz bu hareketi İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizin işbirliği ile gerçekleştiriyoruz. Okullarımızda yavrularımızın eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlamak için çaba gösteriyoruz. Bu projeyi gerçekleştirirken lise ve üniversitede okuyan öğrencilerle birlikte ilerliyoruz. Gün boyu süren bir etkinliğe imza atıyoruz. Biz bu projeyi sadece hizmet bölgemiz olan Güney Marmara’da değil aynı zamanda Çağrı Merkezimizin yer aldığı Kars’ta da gerçekleştiriyoruz. Projemize katılan destek olan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.