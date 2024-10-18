Erken evrede teşhis edilen kanser için hemen tedaviye alınan Öztürk, sağlığına kavuşmayı başardı.

Düzenli kanser taraması yaptıran kardeşlerinin teşvikiyle mamografi çektirmek için İnegöl Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran Öztürk, burada yapılan işlemlerin ardından smear testi de yaptırdı. Bir süre sonra İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden aldığı telefonla mamografi sonucunun temiz olduğunu öğrenen Öztürk, smear testinde şüpheli bulgular tespit edilmesi üzerine hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan ileri tetkiklerde rahim kanseri teşhisi konulan Öztürk, hızlı bir şekilde tedaviye alındı ve erken evrede yakalanan kanseri yenerek sağlığına kavuştu.

Teşhis ve tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gülay Öztürk, “Ablalarım buraya mamografi çektirmeye geliyorlardı. Bana ‘Sende gel' dediler. Mamografi çektirdim. Aynı zamanda smear testi de verdim. O zaman herkesin testi temiz çıktı, ancak bende rahim kanseri tespit edildi. Hemen tedaviye başladım. Ameliyatımı oldum, çok şükür iyiyim. Herkese tavsiye ederim; erken teşhis hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz tarama hizmetinin sağlandığını dile getiren İnegöl Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM Birim sorumlusu Dr. Ayşe Yaşar, “KETEM olarak 40-69 yaş arası kadınlarda mamografi ile meme kanseri taraması yapıyoruz. Ayrıca 30-65 yaş arası kadınlarda HPV DNA testi ile rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadınlarda ve erkeklerde ise gaitada gizli kan testi ile kolon kanserini tarıyoruz. Bu taramalar tamamen ücretsizdir. Bu vesilesiyle sizleri kanser taraması yaptırmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Ekim ayının “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak belirlendiğine dikkat çeken Dr. Yaşar, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu ve erken evrede tespit edildiğinde bireyin hiç kanser olmamış gibi yaşamını sürdürebileceğini belirtti. Erken tanı ve tarama kapsamında 20 yaşını geçen her kadına ayda bir kendi kendine meme muayenesi ve iki yılda bir klinik meme muayenesi önerdiklerini sözlerine ekleyen Dr. Yaşar, “40 yaşını kadınlara ise ek olarak iki yılda bir mamografi ve yıllık klinik meme muayenesi öneriyoruz” diye konuştu.