Karesi Belediyesi kentteki yeşil alanların miktarını arttırmak, Karesi’nin çehresini yeşille buluşturmak, şehir sakinlerinin kaliteli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak için “Daha Yeşil Bir Karesi” anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. İlçeye yeni parklar kazandırılırken, mevcut parklar ise yenileniyor.

Karesi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeşil alan miktarının arttırılması, yeni ormanlık alanların ilçeye kazandırılması, bakımlı bir şehir için çalışmalarına devam ediyor. Park Ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırıyor. İlçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırılırken, mevcut parklarda yenileme, bakım ve onarım çalışmaları ekipler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Yeni parkların yapımı devam ediyor

Karesi Belediyesi, 2019-2023 yılları arasındaki 4 yıllık süreçte 19 yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirirken, 44 bin 322 metrekarelik alanda 4 bin 784 adet ağaç ve çalı grubu dikimi yaptı. Bu süreçte Şehitler Parkı önü, Paşaalanı Mahallesi Serkan ve Terminal Caddesi girişlerindeki kavşaklar düzenlendi. Kırsal ve merkezde toplan 72 adet mezarlık alanında 1 milyon 49 bin metrekare alanda yabani ot temizlikleri ise periyodik olarak devam ediyor.

Çalışmalar dahilinde yine bu yıllar içerisinde 30 adet oyun gurubu ve 498 adet aydınlatma direği montajı gerçekleştirildi. 460 adet donatı elemanı montajı yapılırken, 3,5 milyon metrekare ise kaldırım üzeri ve mezarlık içi yabani ot temizliği yapıldı. Yine çalışmalarda Kocaavşar Mesire alanı düzenlenirken, kent sakinlerinin tatil günlerini keyifli bir şekilde gerçekleştirebilecekleri 230 dönümlük yeşil alan şehre kazandırıldı.