Düzenlenen törene Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman katılım sağladı. Törende geleceğin teknolojileri arasında önemli bir yere sahip olan insansız hava araçları ve model uçak teknolojileri alanında öğrencilere nitelikli eğitim imkânları sunmayı hedefleyen projenin uygulama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. İmzalanan protokolle birlikte projenin hayata geçirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu. Karesi'de bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu merkeze alan eğitim anlayışının güçlü bir göstergesi olan bu projenin; gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasına katkı sunarken eğitim kurumlarınının proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin artırılmasına da önemli destek sağlayacak. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, projenin kazandırılmasında emeği geçen Güney Marmara Kalkınma Ajansına, proje ekibine ve Rahmi Kula Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerine teşekkür edildi.

Kaynak: İHA