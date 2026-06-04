İlçe genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetlerin daha etkin şekilde hayata geçirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları, mahallelerinde vatandaşlardan gelen talep ve önerileri ilgili kurum temsilcileriyle paylaştı. Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal hizmetlere kadar birçok konuda ihtiyaçlar değerlendirilirken, Başkan Büyükgöz de talepleri dinleyerek çözüm süreçlerine ilişkin istişarelerde bulundu.

İlçe idare şube başkanlarının da katıldığı toplantıda, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekildi. Vatandaşların taleplerine daha hızlı ve etkin şekilde cevap verebilmek adına kurumlar arasındaki iş birliğinin artırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Toplantının sonunda Gebze'nin her noktasına kaliteli ve erişilebilir hizmet ulaştırılması hedefi vurgulanırken, vatandaş memnuniyetini esas alan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.