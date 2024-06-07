Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden Sürat Kargo, e-ticaret dünyasının kalbinin attığı Worldef E Commerce Forum’da yerini aldı. Etkinliğin açılış oturumunu Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz gerçekleştirdi. Kargo sektöründeki dijitalleşmeyi değerlendiren Oğuz, kargo sektöründe teknolojinin müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendiğinin altını çizdi.

Teknoloji yatırımlarıyla hızına hız katan, dünyanın 220’den fazla bölgesine ve Türkiye’nin dört bir yanına hizmet veren Bacacı Yatırım Grubu Şirketleri’nden Sürat Kargo, E-ticaret dünyasını bir araya getiren WORLDEF E-Commerce Forum’a katıldı. Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, Hakan Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleşen Türkiye’de kargo endüstrisinde dijitalleşmenin konuşulduğu açılış panelinde değerlendirmelerde bulundu.

Oğuz: “Aktarma merkezleri kargocuların kalbidir””

Müşteri ihtiyaçları ve teknolojinin sektörü şekillendirdiğini belirten Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, panelde şu değerlendirmelerde bulundu: “Müşteri tipi değişti, eskiden toplu teslimatlar yapılırken 2010’ların ortasından sonra E-ticaretin artmasıyla kapı kapı dolaşan bir yapıya geçtik. Paket sayısı çok arttı. Bir günde tüm Türkiye içerisindeki 4.5 - 5 milyon teslimata ulaşıldı. Bunu yönetebilmek için eskiden elle yaptığımız işleri artık sistemlerle yapıyoruz. Aktarma merkezleri kargocuların kalbidir, bu önemli merkezlerde otomatik olarak saatte 20 - 30 bin kargonun ayrıştırıldığı ve yüklendiği bir yapıya geldik. Dijitalleşmenin, bizim işimizdeki en büyük etkisi verimlilik artışıdır. Dijitalleşme ile kuryelerimiz operasyonel olarak çok daha verimli teslimatlar gerçekleştirebiliyor ve birim maliyetlerimizin düşmesine destek sağlıyor.”

“Artık her bilgi müşteriye anlık aktarılıyor”

Her bilginin artık müşteriye anlık aktarıldığını belirten Cem Oğuz; “Kargom ne zaman gelecek?’ diye bekleyen bir müşteri düşünün. Bundan 3-5 sene öncesine baktığımızda çağrı merkezlerine gelen aramaların yüzde 80’i “Kargom nerede?” diye soruyordu. Müşteri neden bu soruyu soruyor, çünkü gelip gelmeyeceğinden emin değil. Bir şey satın almış ve heyecanla bekliyor. Bugün geldiğimiz noktada, her bilgi anlık olarak müşteriye yönlendiriliyor ve bilgilendiriliyor. Akıllı telefonuyla bu takibi yapabiliyor. Siz yoksanız, anlaşmalı olduğumuz esnaflar veya kargo dolaplarımızdan kargolarınızı teslim alabilirsiniz” dedi.

“Türkiye’nin her noktasındaki esnaflarla anlaşmamız var”

Bugün kargo teslimi için müşterinin illaki adreste bulunma zorunda olmadığını kaydeden Cem Oğuz; “Müşteri kargo teslimi günü orada olmak zorunda değil artık. Herhangi bir esnafa ya da kargo dolabına yönlendirebilir. Sürat Kargo olarak, Türkiye’nin her noktasında anlaşmalı esnaflarla ve kargo dolaplarıyla anlaşmalarımız var. Alternatif hizmet noktaları da ’kazan - kazan’ ihtiyacına göre yayıldı. Müşteri açısından da avantajlı; kargoyu beklemiyor, istediği zaman alıyor. Regülasyonun da önümüzü açmasıyla birlikte sadece teslim değil, kargoların gönderilmesi işlemleri de bu noktalarda başladı.” açıklamasında bulundu.

“Kuryelerimiz her sabah kendi fotoğrafını çeker”

“Artık kargo bekleyen kişilere gönderilen linklerde, kargoyu teslim edecek kişinin fotoğrafını ve araç bilgisini, güvenlik nedeniyle paylaşıyoruz” diyen Cem Oğuz; “Sürat Kargo’da her sabah kuryelerimiz yola çıkarken kendi fotoğrafını çekiyor ve bunu yeni hayata geçecek platformumuzla paylaşıyor. Bu bir dijitalizasyon İşimizi doğru yapmak, müşterimizin güvenini, şeffaflığı üst noktaya getirmek için düşündüğümüz bir uygulama” dedi.

“Kimlik numarası alınması zorunluluğu kalktı”

Yakın bir döneme kadar regülatif zorunluluklardan kaynaklı kimlik numarasının alınmasının ve imza atılmasının söz konusu olduğunu belirten Cem Oğuz; “Dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler, regülatif açıdan da bakıldığında birbirini geliştiriyor. Artık diyoruz ki; teslimat edildiğinin kanıtı olarak müşterimizin imzasını almayalım, bir mesajla bu onayı çözelim, böylece kişisel bilgilerini de korumaya alıyoruz” açıklamasında bulundu.

Milli futbolcular, Sürat Kargo stadında dijital penaltıyı deneyimledi

Öte yandan; Sürat Kargo’nun ana sponsoru olduğu Kadın Futbol A Milli Takımı’nın oyuncuları Arzu Karabulut ve Fatma Şahin de WORDEF standını ziyaret etti. Katılımcıların büyük ilgisiyle karşılanan kadın futbolcular, Sürat Kargo stadında “hareket sensörlü dijital penaltı” oyununu deneyimledi. Katılımcılarla maç yapan milliler, gol atan katılımcılara milli takım forması imzaladı.