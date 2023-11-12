Karın Germe Estetiği Nedir?

Vücuttaki genişlemiş yağ tabakası; spor, diyet ve egzersiz gibi aktivitelere yanıt veremez hale gelebilir. Ayrıca cilt yapısındaki çatlak adı verilen ve estetik dışı bir görüntüye sebep olan kolajen kırılmalarına bağlı olarak meydana gelen deri sorunları da yine bölgesel olarak problem oluşturur. Genellikle yüksek kilolu bebeklerin doğumundan sonra gözlemlenen karın kaslarındaki deformasyon, bu bölgenin artık kendisini taşıyamamasına ya da sarkmasına neden olur. İşte bu sarkmaları düzeltmek ve hoş bir görünüm elde etmek için karın germe ameliyatı yöntemine başvurulmaktadır.

Karın Germe Estetiğinin Avantajları Nelerdir?

• Spor ve diyetle eritilemeyen yağlardan kesin olarak kurtulmak mümkündür.

• Bu estetik ameliyatı ile vücut estetik bir beden ölçüsüne ulaşır.

• Vücut bozuk yapılardan arındırılarak yeni bir cilt yapısı meydana getirilir.

• Formda ve gergin bir karın yapısı oluşturulur.

• Göbek deliği ideal konuma getirilir.

• Bel bölgesinde düzelmeler meydana gelir.

• Dikiş izi iç çamaşırın içine kamufle olur ve dışarıdan görünmez.