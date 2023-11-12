Doğugücüspor'un 1-0 önde gittiği maçın 75. dakikasında Eti Maden'in geliştirdiği atakta ceza sahası içinde yaşanan yaşanan pozisyon büyük tartışmalara neden oldu. Eti Maden oyuncularının gelişen atakta topun Doğugücü'lü oyuncuya çarptığını itiraz etmeleri üzerine maçın orta hakemi önce devam kararı verdi. İtirazların devam etmesi üzerine bu kez penaltı noktasını gösterdi. Bu karar sonra bir anda saha karıştı. Her iki takım oyuncuları orta hakemi abluka altına alınca kararsız kalan maçın hakemi yan hakeme doğru koşmaya başladı. Bayan hakem el çarpmasını görmediğini söyleyince penaltı kararı bir kez daha iptal edildi. Bu kararla Eti Maden'li oyuncular ve teknik heyet yan hakeme uzun süre sert tepki gösterdi.

Maçın son dakikalarında gelişen Eti Maden atağında atılan gol sonrası maç 1-1 sonra erdi. Doğugücüspor büyük bir avantaj kaybetti.

Seher Yaşa