Doğuş Üniversitesi, Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Sancaktepe Akademi Kariyer Günleri düzenlendi. 2 bine yakın 12’nci sınıf öğrencisi akademisyenlerle bir araya geldi.

Doğuş Üniversitesi akademisyenleri “Sancaktepe Akademi Kariyer Günleri” etkinliğinde 12’nci sınıf öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin gelecek planları ve meslek tercihlerini daha sağlıklı yapabilmelerine destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Doğuş üniversitesi Rektörü Turgut Özkan’ın açılış konuşması sonrasında Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş’ın Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’yle gerçekleştirdiği söyleşi ile başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe Sahnesinde düzenlenen etkinlik kapsamında lise öğrencileri meslek seçimi, kariyer imkanları, üniversite yaşamı gibi birçok konuda doğrudan akademisyenlerden bilgi alma fırsatı yakaladı.

Öğrencilerin bilgi aldığı bölüm ve programlar ise şu şekilde sıralanıyor:

“Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Görsel İletişim Tasarımı, Psikoloji, İlk ve Acil Yardım, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Aşçılık, Elektrik”