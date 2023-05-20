Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, ulusal ve uluslararası markaların profesyonel yöneticilerini iş dünyası ile buluşturmaya devam ediyor. ‘Dijital Liderler Mersin’de’ projesi kapsamında gerçekleşen çevrimiçi seminer programının konukları, LC Waikiki CEO Yardımcısı Aslan Onur Nacak ve UK Danışmanlık Kurucusu Dr. Umut Köksal oldu.MERSİN (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana başarılı projelere imza atan Kariyer Merkezi; iş arayanlara, gençlere, öğrencilere yönelik hizmetlerinin yanı sıra, iş dünyasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla da dikkat çekiyor. Özellikle pandemi sürecinden sonra, iş dünyasında var olan değişimler ve yenilikler konusunda farkındalık yaratmak isteyen Kariyer Merkezi, çok önemli markaları ve profesyonel yöneticileri iş dünyası ile buluşturmaya devam ediyor.

Dijital insan kaynakları ve işveren markası konuşuldu

Çevrimiçi olarak düzenlenen ‘Dijital İnsan Kaynakları ve İşveren Markası’ konulu seminer programının moderatörlüğünü, UK Danışmanlık Kurucusu Dr. Umut Köksal üstlenirken, LC Waikiki CEO Yardımcısı Aslan Onur Nacak, konuk olarak kişisel ve kurumsal deneyimlerini paylaştı.

2023 ve sonrası insan kaynakları departmanının gelişim süreci ve dijitalleşmesi, dijital olgunluk raporu, işveren markası oluşturma yolunda insan kaynaklarının önemi, kurumsal çerçevede insan kaynakları temini ve çalışan bağlılığı gibi konuların konuşulduğu programda LC Waikiki CEO Yardımcısı Aslan Onur Nacak, kurumsal anlamda gerçekleştirdikleri çalışmalar konusunda bilgiler verdi.

‘Dijital Liderler Mersin’de projesi ile 21 programda 1700’den fazla kişiye ulaşıldı

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, dünyada yaşanan pandemi süreci ile iş dünyasında yaşanan değişimler konusunda farkındalık yaratmak üzere, 2020 döneminin ikinci yarısında ‘Dijital Liderler Mersin’de’ projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Proje kapsamında özellikle kurumsallaşma, dijitalleşme, insan kaynakları uygulamaları üzerine odaklanarak, ulusal ve uluslararası markaların üst düzey yöneticilerini çevrimiçi olarak iş dünyası ile buluşturduklarının altını çizen Özada, bugüne kadar 21 programda 1700’den fazla kişiye ulaştıklarını söyledi. İnsan kaynakları uygulamaları konusunda, dijital süreçlerin hızlı bir şekilde kurumların yönetim mekanizmasının bir parçası haline geldiğini vurgulayan Özada, önümüzdeki süreçte insan kaynakları temini ve çalışan bağlılığı konusunun, firmaların en önemli gündem maddelerinden birini oluşturacağının altını çizdi.