Meteoroloji Bursa için 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü hava tahmin raporunu açıkladı ve dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Bugün Bursa'da hava sıcaklığının 42 dereceye kadar tırmanacağı belirtilirken, özellikle öğle saatlerinden itibaren kavurucu bir sıcaklık bekleniyor. Vatandaşlara dışarıda uzun süreler geçireceklerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Günün başlangıcında 22 derecelik bir sıcaklıkla güne merhaba diyen Bursa'da, hava sabah saatlerinde açık bir gökyüzü altında geçti ve güneşin doğuşu izlendi. Ancak öğle saatlerine doğru sıcaklık hızla yükseldi ve termometreler 31 dereceye kadar çıktı.

Öğleden sonra, açık ve güneşli gökyüzüyle birlikte kavurucu sıcaklık etkisini gösterdi ve termometreler 39 dereceye kadar ulaştı. Öğle saatleri sonrasında ise beklenen maksimum sıcaklık olan 42 dereceye ulaşıldı ve kavurucu hava şehir genelinde hissedildi.

Akşam saatlerinde hava hala oldukça sıcak olacak, termometreler 41 derece olarak ölçülecek ve gün batımı eşliğinde sıcaklık hafifçe düşecek. Gece saatlerinde bile hava oldukça ılıman olacak ve termometreler 32 derece civarında seyredecek.

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren hava sıcaklıklarında 5-6 derecelik düşüşler beklendiği belirtildi. Yani Bursa'da kavurucu sıcaklar bugünle sınırlı kalmış olacak.

Gelecek günler için 5 günlük hava tahmin raporu da açıklandı. Yarın, yani haftanın dördüncü iş gününde hava sıcaklığı sabah saatlerinde 24 derece civarında olacak, gün içinde 34 dereceye kadar çıkacak ve parçalı bulutlu, güneşli bir hava hakim olacak.

Haftanın son iş günü olan Cuma günü ise sabah saatlerinde 17 derece ölçülen sıcaklık, açık ve güneşli bir gökyüzüyle birleşerek en yüksek 31 dereceye çıkacak.

Hafta sonuyla birlikte sıcaklıklar hafifçe düşecek ancak yine de oldukça sıcak olacak. Cumartesi günü sabah saatlerinde 18 derece, gün içinde 32 derece bekleniyor. Pazar günü ise sabahın serinliğiyle başlayacak, 15 derece olacak ancak gün içinde termometreler 33 dereceye kadar yükselecek.

Bursa halkı, önümüzdeki günlerde de sıcak havanın etkisini hissedecek gibi görünüyor. Vatandaşlar, dışarıda uzun süreler geçirecekleri zamanlarda dikkatli olmalı, güneşin zararlı etkilerine karşı önlem almalı ve vücutlarını yeterince su ile nemli tutmaya özen göstermelidir.