Bursa'da hırsızların taktiği "pes" dedirtti. Hamile ya da küçük bebeği olanların cezaevine girmediğini bilen sabıkalı kadın hırsız, karnı burnunda hırsızlığa devam etti. 9 aylık hamile olan 22 yaşındaki E.B. 31 suç kaydına rağmen bir daireye girip 500 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Sabıkalı kadın hırsız, bebeğini dünyaya getirmesine çok kısa süre olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 yaşındaki E.B.'nin iki çocuğu olduğu, üçüncüsünü ise bu ay dünyaya getireceği öğrenildi.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.V.'a isimli şahıs, evinde sakladığı ve maddi değeri 500 bin TL'lik yüzük, bilezik, elmas kolye, altın kolye ve çeşitli ziynet eşyalarının çalındığını polise bildirdi. Savcılığın izniyle Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.





Ekipler güvenlik kameralarını mercek altına aldı

Sitenin bulunduğu tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin 31 adet suç kaydı bulunan E.B. (22) ve 89 suç kaydı bulunan E.U. (24) olduğunu kısa sürede tespit etti. Şüpheli E.B. Değirmenönü Mahallesi'nde dolaşırken polisin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.





Hırsızlık yapmadan önce çocuk yapıyorlar

Emniyete getirilen E.B.'nin 9 aylık hamile olduğu ve 2 çocuğunun daha bulunduğu öğrenildi. İfadesi alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., hamile olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadın hırsızların gözlerine kestirdikleri apartman dairelerine önce zillere basmak suretiyle dış kapıları açtırdıkları, boş dairelere ise yanlarında getirdikleri pvc kartlarla kapıları zorlayarak girdiği belirlendi.

Polis, ev sakinlerinden tanımadıkları kişilere kapıları açmamalarını, şüphelendikleri durumlarda 112 hattını aramaları gerektiğini hatırlattı.