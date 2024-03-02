Başiskele Belediyesi’nde çeşitli birimlerde görev yapan personele, ’Temel İlk Yardım’ eğitimi düzenlendi.

İş sağlığı ve güvenliğine önem veren Başiskele Belediyesi, hizmet içi eğitimlerle personelini bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Afet İşleri Müdürlüğü koordinesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri tarafından ilk yardım güncelleme eğitimi verildi. 15 belediye personelinin katılım gösterdiği eğitim sonrası bilgilerini tazeleyen personelin Temel İlk Yardım Kartları güncellendi.