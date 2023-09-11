Bursa’nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 9 aylık hamile kadın, narkotik polisi tarafından yakalandı. Kadının üst ve ikametinde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram bonzai, ile 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Okulların açılışı öncesi Bursa genelinde büyük çaplı operasyonlara imza atan Bursa İl Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesi 200’e yakın şüpheli cezaevinin yolunu tutmuştu. Kadın şüphelilerin bir kısmı adli yargılama sürecinde hamile ve küçük çocuklarını bahane ederek yargıyı yanıltmaya çalışmıştı.

Daha önce gözaltına alınıp serbest kaldığı öğrenilen Mihriban E. isimli kadını uzun süredir takibe alan Bursa Narkotik Şube ekipleri 9 aylık hamile olduğu öğrenilen uyuşturucu satıcısını sabaha karşı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheli kadının evinde ve üzerinde yapılan aramelarda 1 kilo 100 gram bonzai ile 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Karnı burnunda torbacı kadın elinde suyla bir kadın polis tarafından koluna girilerek getirildi. Hamile olduğu için yürümekte zorlanan uyuşturucu satıcısı adliye girişinde kendine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.