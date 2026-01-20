Kars'ta mera ve muhtarlık anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Maksut Beğtaş'ı Kocaeli'de öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanığın babasını öldürme suçundan tutuklu bulunan maktulün oğlu, 'Bana ulaşamadığı için babamı öldürdüğünü düşünüyorum' dedi. Mahkemece istenen akıl sağlığı raporunda ise sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Olay, 6 Ocak 2025 tarihinde 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi'nde meydana geldi. ATM önünde bekleyen Maksut Beğtaş (56), Uğurcan B. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Beğtaş kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Beğtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, cinayeti işleyen Uğurcan B'yi (23) yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından ticari taksiyle İstanbul Sancaktepe'ye kaçtığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı. İfadesi sonrasında Uğurcan B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.

'Cezai ehliyeti tam'

Olayla ilgili açılan davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuklu sanık Uğurcan B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanığın babası Hakan B.'yi öldürme suçunda cezaevinde bulunan maktulün oğlu müşteki Okan Beğtaş da SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada, geçen celse istenen akıl sağlığı raporu da okundu. Raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu kaydedildi.

Söz hakkı verilen tutuklu sanık Uğurcan B., söyleyeceği bir şey olmadığını ve önceki ifadeleri tekrar ettiğini söyledi.

'Bana ulaşamadığı için babamı öldürdüğünü düşünüyorum'

Okan Bektaş ise olayın geçmişe dayalı bir husumetten kaynaklandığını belirterek, 'Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum. 2024 yılının 8. ayına kadar aramızda husumet yoktu. Bizim yaşadığımız eylem sebebiyle babamı öldürdüğünü düşünüyorum. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü o tarihte cezaevindeydim. Bana ulaşamadığı için babamı öldürdüğünü düşünüyorum' diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İlk duruşmadaki savunması

Öte yandan, sanık Uğurcan B. ilk duruşmadaki savunmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Olaydan 3 yıl önce babam Hakan B. ve Maksut Beğtaş arasında muhtarlık ve mera ile ilgili bir anlaşmazlık başladı. 1 yıl kadar önce ise bu uyuşmazlığı çözmüştük ancak Maksut, ailesini toplayarak bize saldırmak için tekrar köye geldi. Muhtarın evinde gerçekleştirecekleri saldırıya ilişkin bir toplantı yaptılar. Bu toplantıya jandarma müdahalede bulundu ve şahıslar bulundukları yerden ayrıldılar ancak ertesi gün biz meradayken bize saldırıda bulundular. Maksut ve beraberinde Okan Beğtaş, Barış Kanat, Berat Beyhan, Murat Beyhan silahla üzerimize ateş açtı. Olay esnasında yengem Gülen B. yaralandı, babam Hakan ise hayatını kaybetti. 2 ay kadar tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldum ancak karşı taraf hala cezaevindeydi. Yaşadığım bu olayı bir türlü atlatamamıştım, psikolojim bozuldu. Olayın meydana getirdiği siniriyle öfkeyi aşamadım ve olayı gerçekleştirdim. Olay sebebiyle pişman değilim.'