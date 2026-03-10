Gebze Belediyesinin 9. sosyal tesisi Beylikbağı'nda hizmet veriyor. 250 kişi kapasiteli yeni sosyal tesis iftar programlarına da ev sahipliği yapıyor.

İlçe sakinlerinin uygun fiyatlı hizmet alabileceği sosyal yaşam alanlarını artırma çalışmaları kapsamında hizmete alınan tesis, 1200 metrekare kapalı ve 100 metrekare açık alandan oluşuyor. Toplam 250 kişilik oturma kapasitesine sahip mekan, dünya mutfağından çeşitli yemeklerin yanı sıra kahvaltı, tatlı ve içecek seçenekleriyle misafirlerini ağırlıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla tesiste özel iftar menüleri de sunuluyor. Çorba, ana yemek, yardımcı lezzetler ve tatlı çeşitlerinin yer aldığı iftar programları için vatandaşlar, '0542 558 05 17' numaralı telefon üzerinden rezervasyon yaptırabiliyor.

Öte yandan, Beylikbağı'ndaki Güzide Cafe ve Restoran ile Gebze Belediyesinin ilçedeki sosyal tesis sayısının 9'a ulaştığı, Eskihisar'da açılması planlanan yeni projeyle bu sayının 10'a yükseltilmesinin hedeflendiği kaydedildi.