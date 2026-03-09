Kocaeli'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' kapsamında şehitliklerde onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla İzmit Bağçeşme Namazgah ve Asri Mezarlık Şehitliği'nde kapsamlı bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. 18 Mart öncesinde yürütülen çalışmalar kapsamında mezar taşları, bordürler ve çevre duvarlarında boya yenileme işlemleri yapıldı. Zamanla yıpranan ve deformasyona uğrayan alanlarda gerekli tadilatlar yapılarak şehitliğin daha düzenli, temiz ve bakımlı görünüme kavuşması sağlandı. Çalışmalar yalnızca boya ve onarımla sınırlı kalmadı. Ekipler tarafından yabani ot temizliği, zemin düzenlemesi ve genel temizlik çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Peyzaj düzenlemeleriyle birlikte şehitlik alanının hem estetik hem de manevi açıdan daha huzurlu bir atmosfere kavuşması hedefleniyor. Ayrıca yıpranan ve solan bayraklar kaldırılarak yerlerine yenileri asılıyor.