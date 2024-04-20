Kartal’da Anadolu Adalet sarayı önünde iki aile arasında çıkan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin araya girmeye çalıştığı kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kartal Anadolu Adalet Sarayı’nda meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle konu mahkemeye taşındı. Görülen dava sonrası adliye önünde karşılaşan iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek büyümesiyle taraflar arasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.