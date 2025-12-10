Kartal Belediyesi’nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Makina Hangar’da düzenlenen kapsamlı iki etkinlikle, site yöneticilerine sıfır atık eğitimi verilirken, Atık Pil Toplama Kampanyası’nda başarı gösteren okullar ödüllendirilerek sıfır atık yönetiminin önemine dikkat çekildi.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ilk olarak, ilçede 300’ün üzerinde konuta sahip 28 sitenin yöneticisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle sıfır atık eğitimi gerçekleştirildi. Sıfır atık sistemini uygulamaya devam eden site yönetimleriyle yapılan sunumlarda, temel sıfır atık bilgileri paylaşılırken katılımcıların soruları da yanıtlandı. Ayrıca 2024’te başlatılan "Pırıl Pırıl Kartal" projesi kapsamında 58 site incelemesi yapılarak ambalaj atıkları, atık piller, e-atıklar, bitkisel atık yağlar ve tekstil gibi geri dönüşüm kategorilerinde detaylı bilgilendirmeler sağlandı.

Okullara atık pil kampanyası ödülleri verildi

Etkinliğin ikinci ayağında ise geleneksel "Okullar Arası Atık Pil Toplama Kampanyası" ödül töreni düzenlendi. 1 Kasım 2024 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanyaya katılan Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi, 50. Yıl General Refet Bele Ortaokulu, Gürbüz Bora İlkokulu, Hasanpaşa İlkokulu ve Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne başarılarından dolayı ödülleri takdim edildi. Ayrıca 2025-2026 eğitim dönemi için planlanan yeni geri dönüşüm kampanyaları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

"Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız"

Etkinliklerde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Vekili Olcay Özgön ile Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars hazır bulundu. Başkan Vekili Özgön, konuşmasında çevre bilincinin önemine dikkat çekerek, sıfır atık yönetiminin yalnızca bir proje değil, herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Özgön, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Kartal Belediyesi olarak çevre ve sürdürülebilirlik konusunda atacağımız her adımın gelecek nesiller için hayati önem taşıdığının bilincindeyiz. "Pırıl Pırıl Kartal" projemiz ile başlattığımız bu yolculukta site yöneticilerimizin ve vatandaşlarımızın desteği bizler için çok değerli. Sıfır atık yönetimi sadece bir belediye projesi değil, hepimizin sorumluluğudur. Okullarımızda düzenlediğimiz atık pil toplama kampanyası ile çocuklarımıza erken yaşta çevre bilinci kazandırıyoruz. Bugün burada ödül alan öğrencilerimiz, yarının çevre gönüllüleri olacaklar. İl Müdürlüğümüz ile yaptığımız işbirliği sayesinde daha geniş kitlelere ulaşıyor, Kartal’ı daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe haline getirme hedefimize her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Tüm

katılımcılara ve destekçilerimize teşekkür ediyorum."