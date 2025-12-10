Trakya’nın hastalıktan arilik statüsünün korunması amacıyla, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’nde SAT-1 varyantı şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı hayvan sağlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, büyükbaş hayvanlar SAT-1 varyantı şap hastalığına karşı aşılandı. Bölgedeki hayvan varlığının korunması ve muhtemel salgın risklerinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan aşılama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Yetkililer, Trakya’nın hastalıktan ari statüsünün korunmasının hem hayvancılık hem de bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.