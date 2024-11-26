25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Kartal Belediyesi, farkındalık oluşturmak ve kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile gerçekleşen ‘Eşitliğin Yanında, Şiddetin Karşısındayız’ paneli, gazeteci ve eğitmen Sedef Kabaş ile araştırmacı yazar ve akademisyen Elfin Tataroğlu’nu konuk etti. İBB Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen panel, yoğun katılımla gerçekleşti. Kartallı kadınların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, şiddetle mücadele ve kadınların hak ettikleri güvenli yaşam şartları üzerine güçlü mesajlar verildi.

“Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur”

Panelin açılış konuşmasını yapan Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, kadına yönelik şiddetin sadece bir birey sorunu olmadığını, toplumsal yapıyı ve gelecek nesilleri de etkileyen büyük bir sorun olduğunu belirtti. Karacan, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bugün burada, kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak ve bu suça karşı dayanışmamızı vurgulamak için toplandık. 25 Kasım, sadece bir tarih değil, kadınların karşı karşıya kaldığı eşitsizlik ve şiddetle yüzleşme kararlılığımızın bir sembolüdür. Ancak bu mücadele, bir günle sınırlı kalmamalı. Kadınların hak ettikleri güvenli ve eşit yaşam için çabalarımızı her gün sürdürmeliyiz. Dünya genelinde milyonlarca kadın fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet mağduru oluyor. Sessiz kalmak, bu sorunun büyümesine ve normalleşmesine yol açıyor. Kartal Belediyesi olarak, bu insanlık suçuyla mücadelede eğitim, toplumsal farkındalık ve zihniyet dönüşümü gibi yollarla kararlı bir duruş sergiliyoruz.” Karacan, konuşmasını Mirabal kardeşlerin cesaret, dayanışma ve kararlılıkla mücadeleye olan ilhamını

hatırlatarak sonlandırdı.

“Kadınlar güçsüz değil, güçlüdür”

Panelde söz alan gazeteci, televizyon programcısı ve eğitmen Sedef Kabaş, konuşmasında kadınların güçlü yönlerine vurgu yaptı. Kabaş, “Kadınların güçsüz olduğu bir Türkiye değil, güçlü kadınların yaşadığı bir Türkiye inşa etmeliyiz,” diyerek toplumdaki zihniyet dönüşümünün önemine dikkat çekti. Araştırmacı yazar ve akademisyen Elfin Tataroğlu ise, kadına yönelik şiddetin yalnızca yasalarla değil, eğitim ve toplumsal farkındalıkla önlenebileceğini belirtti. Tataroğlu, “Şiddetle mücadelede yalnızca yasalar değil, kültürel dönüşüm ve toplumsal farkındalık da son derece önemlidir. Kadınların toplumda eşit, özgür ve güçlü bir şekilde var olabilmesi için hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.

Kartal Belediyesi kadınların yanında

Panelin kapanış konuşmasını yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, kadın hakları mücadelesine katkılarından dolayı Kartal Belediyesi adına duyduğu gururu dile getirdi. Kars, belediye olarak kadınlara yönelik psikolojik destek hizmetlerinden kadın kooperatiflerine kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek; “Kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel bir saldırı değil; psikolojik, ekonomik ve sözlü şiddet de aynı derecede yıkıcıdır. Biz Kartal Belediyesi olarak, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzle, bu mücadelede kadınların yanında olduğumuzu göstermek için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Kadın danışma merkezlerimizde psikolojik destek sağlıyor, kadın girişimcilere imkanlar sunuyor, toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in liderliğinde, kadınların hak ettiği güvenli ve huzurlu bir toplum için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Yoğun katılım ve farkındalıkla güçlenen bir mesaj

Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin de katıldığı etkinlik, Kartal halkından tam not aldı. Panel sonunda konuşmacılara çiçek takdim edilirken, katılımcılar etkinliğin verdiği güçlü mesajları bir kez daha alkışlarla destekledi.

Kartal Belediyesi’nin kadın hakları ve şiddetle mücadele konusundaki kararlılığı, panel boyunca verilen mesajlarla net bir şekilde ortaya koyuldu. Etkinlik, Kartal’daki farkındalığın artmasına katkı sağlarken, kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin her zaman, her yerde devam etmesi gerektiğinin altı çizildi.